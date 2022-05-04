القيادي عز الدين: اغلاق المسجد الابراهيمي ورفع اعلام الاحتلال على أسواره خطوة عدائية خطيرة

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي عن الضفة الغربية أ. طارق عز الدين أن اغلاق المسجد الابراهيمي في الخليل ورفع اعلام الاحتلال على أسواره خطوة عدائية وتعدي خطير .

و دعا عز الدين في تصريح له مساء اليوم الأربعاء جماهير شعبنا الأحرار في خليل الرحمن للتواجد في المسجد الابراهيمي والصلاة على بواباته، وكسر قرارات الاحتلال وتحدي اجراءاته ، دفاعاً عن المسجد الابراهيمي الذي يمثل أحد معالم الخليل وهويتها كما يمثل رمزاً وقيمة تاريخية ودينية للشعب الفلسطيني بأسره.

و أوضح المتحدث باسم الجهاد ما يرتكبه الاحتلال من عدوان وتهويد في القدس والخليل لن يوقفه سوى المواجهة والصمود في التصدي لهذه السياسات التي يحاول الاحتلال عبرها تزييف تراثنا الحضاري والانساني والسطو على معالم تمثل رمزاً للهوية الوطنية والدينية.

و أضاف: "إننا كشعب فلسطيني لن نتخلى عن واجباتنا ومسؤولياتنا لحماية هذه المساجد والمعالم التي تمثل تاريخنا الممتد، وسندافع عنها بكل قوة وبسالة".

و أقدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ومجموعات من المستوطنين، اليوم الأربعاء، على رفع العلم الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين قامت برفع العلم على سطح وأسوار الحرم الإبراهيمي