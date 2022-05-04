الشعبيّة: الاحتفال بـ"استقلال الكيان" في أبو ظبي تعبير عن السقوط الذي وصل إليه نظام الإمارات

اعتبرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، أنّ مراسم إحياء ما أطلق عليه "ذكرى الاستقلال" لكيان الاحتلال الاستعماري العنصري في سفارته داخل أبو ظبي هو تعبير جلي عن السقوط الذي وصل إليه نظام الإمارات في التطبيع والانتقال إلى مرحلة الشراكة مع الكيان العنصري.

وشدّدت الجبهة أنّ هذه المناسبة هي ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، يوم قُتل وعُذّب وشُرّد إلى مشارق الأرض ومغارِبها على يد غلاة المتطرفين من عصابات "الهاغاناة وشتيرن والأرغون"، ومن العار اليوم مشاهدة هذا الاحتفال إلى جانب أبناء هؤلاء المتطرفين على حساب دماء أبناء شعبنا وعذاباتهم.

ووجّهت الجبهة التحيّة إلى أبناء أمتنا العربيّة وخاصّة في دول الخليج الذين ما يزالون يرفضون التطبيع والاتفاقات المشبوهة مع العدو وإفرازاتها، مُؤكدةً أنّ أمتنا ليست بعاقر، وكل هذه الاتفاقات التي تهدف لحماية مصالح بعض الحكّام العرب لن تفت من عضد التأييد الشعبي الذي يرفض ويقاوم التطبيع يوميًا ويدافع عن القضية المركزيّة للأمة العربيّة.