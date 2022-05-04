لجان المقاومة تدعو الفلسطينيين إلى شد الرحال لحماية الأقصى

دعت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الأربعاء، جماهير الشعب الفلسطيني والأهالي في القدس والضفة الغربية المحتلتين إلى النفير العام وشد الرحال إلى المسجد الأقصى لحمايته من التدنيس والتصدي لاقتحام المستوطنين والذود عن حياضه والرباط فيه .

وأكدت لجان المقامة، في بيان لها، أن منع العدو الصهيوني الأذان في المسجد الأقصى عدوان صهيوني صارخ وسافر يستدعي هبة وثورة شعبية عارمة تشعل الأرض نارا وبراكين غضب تحت أقدام الصهاينة المعتدين في كل شبر من أرض فلسطين.

وشدّدت على أن اقتحام الأقصى وتدنيسه لعب بالنار "تجاوز خطير سيدفع العدو الصهيوني المجرم ثمنه مهما كانت التضحيات".