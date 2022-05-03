إثيوبيا تتعرض لهجمات إلكترونية من الخارج

كشف مدير عام وكالة أمن شبكات المعلومات الإثيوبية، شوميت جيزاو، اليوم الثلاثاء، عن تعرض الحواسيب المستخدمة في تشغيل سد النهضة والمؤسسات المالية الكبرى في البلاد إلى هجوم إلكتروني من الخارج.

وقال جيزاو، في مؤتمر صحفي: "لقد إحباطنا هجمات إلكترونية حاولت استهداف سد النهضة والمؤسسات المالية الكبرى في البلاد".

وأضاف أن الهجمات السيبرانية "شملت محاولات عرقلة أعمال سد النهضة من خلال استهداف 37 ألف جهاز كمبيوتر مترابط تستخدمها المؤسسات المالية"، مشيرًا إلى أن "هذه الحملة كانت تهدف إلى تخريب البناء الناجح لسد النهضة".