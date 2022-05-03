الاحتلال يحول القياديين في" الجهاد الإسلامي" سعيد نخلة ورياض أبو صفية للاعتقال الإداري

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال حولت القياديين في حركة الجهاد الإسلامي سعيد نخلة ورياض أبو صفية إلى بند الاعتقال الإداري.

وأوضحت مهجة القدس، أن :محكمة الاحتلال حولت الأسير القيادي نخلة للاعتقال الاداري لمدة 4 أشهر، وأبو صفية لمدة 6 أشهر".

وتستخدم قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري على الدوام التي تزج بالأسير داخل السجون دون توجيه تهمه له مع إمكانية تجديده لاحقًا مدة ستة شهور آخرين، ضد القادة والأسرى الفلسطينيين للنيل منهم، رغم معارضة القانون الدولي لهذه السياسية.