قوات الاحتلال تقتحم مسافر يطا جنوب الخليل



اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، منطقة مسافر يطا جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم سلطة الآثار التابعة لسلطات الاحتلال اقتحمت موقعاً أثرياً في قرية بيرين في مسافر يطا، وبحماية قوات الاحتلال.

وأوضحت المصادر، بأنّ قوات الاحتلال منعت المواطنين من الاقتراب من الموقع الذي اقتحمته، وهدّدتهم بالاعتقال في حال استخدامه أو الاقتراب منه.

جدير ذكره، أن مسافر يطا هي عبارة عن مجموعة من 19 قرية فلسطينية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، تقع بين 14 و24 كم جنوب مدينة الخليل. داخل حدود بلدية يطا.