الراصد الجوي: نشاط واضح للكتل الخماسينية هذا الربيع وانخفاض الحرارة غداً

قال الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الثلاثاء، :" أن هناك نشاط واضح للكتل الخماسينية هذا الربيع، متوقعاً أن يكون اليوم طقس خماسيني جديد ترتفع معه عوالق الغبار بالجو".

وتنبأ الراصد العلامي، بأن فلسطين مُقبلة على 3 أيام وتبداً من يوم غدٍ الأربعاء، وحتى الجمعة، حيث تنخفض الحرارة فيها بشكل كبير وتميل خلالها الأجواء للبرودة ليلاً، إضافةً لهبات نشطة للرياح البحرية على فترات.

وكانت توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 3-5-2022، أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو حاراً نسبياً في كافة المناطق والمواقع بما في ذلك الجبلية منها نهاراً، لكن المناطق الغورية ستسجل حرارة عند نهاية الثلاثينيات مئوية وجو حار للغاية، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

كما توقعت أن يطرأ غداً، الأربعاء 4-5-2022، انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويصبح الجو صيفياً عادياً نهاراً ولطيفاً ومنعشاً ليلاً، والحرارة تكون ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام ، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية. والله تعالى اعلى وأعلم.