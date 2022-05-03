أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم بشكل دائم العديد من أسعار العملات في الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار العملات في المغرب، وبعد كثرة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية؛ لذلك قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

أسعار العملات في المغرب اليوم

استقرار سعر الدرهم المغربي

استقر سعر الدرهم المغربي مقابل العملات الأجنبية في المغرب خلال مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء 3 مايو/أيار 2022 لدى بنك المغرب المركزي.

أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

سعر اليورو اليوم في المغرب

وبقي سعر اليورو اليوم في المغرب لدى البنك المركزي عند مستوى 9.85 درهم للشراء، و11.45 درهم للبيع، دون أي تغير عن سعر إغلاق أمس الإثنين، وفقا لبنك المغرب المركزي.

وتوقع بنك المغرب المركزي خلال الاجتماع الربع سنوي، أن يقفز التضخم إلى 4.7% هذا العام مدفوعا بالسلع المستوردة، من 1.4% في 2021، قبل أن يتباطأ إلى 1.9% العام المقبل.

أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

سعر الدولار والإسترليني اليوم في المغرب

وحافظ سعر الدولار اليوم في المغرب لدى البنك المركزي على مستواه عند 9.32 درهم للشراء، و10.83 درهم للبيع، وهو سعر الأمس نفسه.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المغرب لدى البنك المركزي نحو 11.70 درهم للشراء، و13.60 درهم للبيع، دون أي تغير عن سعر إغلاق أمس الإثنين.

أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

سعر الريال السعودي

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي عند 2.48 درهم للشراء، و2.88 درهم للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي 2.53 درهم للشراء، و2.95 درهم للبيع.

أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

سعر الدينار الكويتي

وبقي سعر الدينار الكويتي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي عند 30.41 درهم للشراء، و35.34 درهم.