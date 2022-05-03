وزير الاستخبارات السعودي الأسبق: الولايات المتحدة خذلتنا !!

كشف الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، اليوم الثلاثاء، عن إن السعوديون يشعرون بأن الولايات المتحدة خذلتهم.

وقال الفيصل :"السعوديون يعتقدون أنه كان علي الولايات المتحدة أن تواجه مع السعودية التهديدات لمنطقة الخليج".

وخلال تصريحات له أضاف :"السعوديين يشعرون بالإحباط في الوقت الذي يعتقدون فيه أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية يجب أن تواجها معا التهديدات لاستقرار وأمن منطقة الخليج".

وزعم الفيصل، بأن هذه التهديدات هي نفوذ إيران في اليمن واستخدامها لجماعة "أنصار الله" كأداة ليس فقط لزعزعة استقرار المملكة العربية السعودية، ولكن أيضا للتأثير على أمن واستقرار الممرات البحرية الدولية على طول البحر الأحمر والخليج والعربي".

ورأى بأن إزالة الرئيس الأمريكي جو بايدن لجماعة "أنصار الله" من قائمة ما يسمى بـ" الإرهاب" شجعتهم وجعلتهم أكثر عدوانية في هجماتهم على المملكة العربية السعودية، وكذلك على الإمارات".

وفي حديثة عن الرئيس الأميركي بايدن تابع: "قال الرئيس الأمريكي (بايدن) في حملته الانتخابية، إنه سيجعل المملكة العربية السعودية منبوذة".

وأردف الفيصل :"استمر بايدن في ممارسة ما بشر به عبر وقف العمليات المشتركة التي قامت بها أمريكا مع المملكة في ​​اليمن ضد الشعب اليمني. وثانيا الإعلان علنا أنه لن يجتمع مع ولي العهد السعودي".