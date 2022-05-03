قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وتركزت غالبية الاعتقالات في بلدة اليامون غرب مدينة جنين، بعد اقتحام قوات الاحتلال لها، فجر اليوم، وقيامها بحملة مداهمة وتفتيش للمنازل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان وهم :رائد صلاح أبو حسن، ومنير أحمد خمايسة، وماهر جميل خمايسة، خلال اقتحامها بلدة اليامون غرب جنين فجر اليوم".

أما في مدينة نابلس، فاعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحمن داوود من منزل ذويه في مخيم العين غرب نابلس صباح اليوم.

وتأتي هذه الاعتقالات المستمرة والتي لم تنقطع، في اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك الذي يحتفل به الفلسطينيون والمسلمون عامةً، ما يظهرُ حقد ونازية الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

