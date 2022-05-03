الطقس: أجواء حارة اليوم الثلاثاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 3-5-2022، أن يطرأ إرتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو حاراً نسبياً في كافة المناطق والمواقع بما في ذلك الجبلية منها نهاراً، لكن المناطق الغورية ستسجل حرارة عند نهاية الثلاثينيات مئوية وجو حار للغاية، الرياح تكون غربية الى حنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأربعاء: 4-5-2022

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة ويصبح الجو صيفياً عادياً نهاراً ولطيفاً ومنعشاً ليلاً، والحرارة تكون ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام ، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى اعلى وأعلم.

الخميس: 5-5-2022

يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة ويسود جو لطيف وربيعي بشكل كبير نهاراً، وليلاً يسود جو منعش الى بارد نسبي ،و تكون الحرارة دون المعدلات السنوية بنحو الأربعة درجات مئوية. الرياح تبقى غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى اعلى وأعلم.

الجمعة: 6-5-2022

يطرأ أنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو ربيعياً معتدلاً ولطيفاً نهاراً والحرارة دون المعدلات السنوية بنحو الأربعة درجات مئوية، وتغطي السماء كميات من السحب على إرتفاعات مختلفة، ومساءاً يكون الطقس منعشاَ ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية مع حاجة الى جاكيتات خفيفة، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.