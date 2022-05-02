فضل صيام الست من شوال 2022- فضل صيام الأيام البيض، لصوم الأيام الستة من شهر شوال فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فقد أوصى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم صوم 6 أيام من شهر شوال، لما تحمله هذه الأيام من أجر وثواب عظيم، لكل من يصوم تلك الأيام، ويحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، بنية مخلصة، ومبيتة، إذ يبدأ المسلمون بالتساؤل عن فضل صيام هذه الأيام العظيمة، فهي تعد فرصة ذهبية لكسب الأجر والثواب من الله عز وجل.

فضل صيام الأيام البيض من شوال

وتتصدر عناوين مواقع الانترنت في هذه الأوقات البحث عن فضل صيام الست من شوال 2022- فضل صيام الأيام البيض، لاسيما أن الملايين من المسلمين في جميع أنحاء المعمورة يحرصون على صيام الأيام الستة من شهر شوال، من أجل نيل الأجر والثواب العظيمين من الله سبحانه وتعالى، لهذا نحرص نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى نشر فوائد وفضل صيام الأيام البيض من شوال، بعد الاطلاع عليها من الصفحات والمواقع المختصة.

متى يبدأ صيام الست من شوال

وبمجرد أن ينتهي شهر رمضان المبارك، تبدأ التساؤلات حول مسألة متى يبدأ صيام الست من شوال، فهي أيام يحرص المسلمون في العالم، على صيامها أملا في نيل أجرها وثوابها، فهي أيام قليلة لكن أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون باتباع سنته، إذ كان يصوم هذه الأيام من شهر شوال من كل عام، لذا تجد الملايين من المسلمين يتبعون سنة النبي محمد وينتهون عما نهى عنه.

فضائل صوم الأيام الست من شوال 2022

فقد ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوال؛ كان كصيام الدهر رواه مسلم في صحيحه، وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم، فرمضان بعشرة أشهر، والست بشهرين، الحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه -جل وعلا- جعل رمضان كفارة لما بين الرمضانين، فالست فيها زيادة خير، ومصلحة عظيمة، وفائدة كبيرة في امتثال أمر النبي ﷺ امتثال إرشاد النبي ﷺ وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم، والمؤمن يتحرى ما شرع الله، ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.