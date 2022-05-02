في أول أيام العيد.. الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين 2 مايو 2022، عشرة مواطنين بينهم أسرى محررون من أنحاء متفرقة في الضفة المحتلة، تخلل حملة الاعتقالات مداهمات ومواجهات أسفرت عن إصابات، في أول أيام عيد الفطر السعيد 1443 هـ.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: ثائر طه عطا (45 عاما) من مدينة رام الله، وأحمد محمود علي عامر من مخيم الجلزون شمالا، وباسل منير أبو عليا (33 عاما) من بلدة المغير شمال شرق رام الله، والشاب نديم طالب خليل نافع من بلدة نعلين غربا.

ومن بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مرشد محمد زعاقيق (47 عاما).

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى براء سائد مرداوي، خلال تواجده بالقرب من البوابة الحديدية في قرية حبلة جنوبا.

ومن مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين، وهما: أنس عليان أثناء تواجده بالقرب من باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وخالد أبو خالد من ساحة باب العمود.

ومن بلدة حزما شمال شرق القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين عوض زياد كنعان، وعبد الله عقل الخطيب.