مع انتهاء شهر رمضان المبارك، يبحث المسلمون في البحث عن أدعية شهر شوال 2022، حيث يعد شهر شوال هو أحد الأشهر المباركة التي لها فضل عظيم جدًا، حيث يتضاعف فيها الآجر والثواب، لذلك يجب علي المسلمين الإكثار من الدعاء فيه حتي تستجاب دعواتهم بإذن الله تعالي، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشر أدعية شهر شوال 2022.

أدعية شهر شوال

اللهم في شوال يا رب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء وادفع عنا كل هم وغم و بلاء اللهم اجعله شهر خير لنا ولكم.

يا أجل من كل جليل يا أكرم من كل كريم وياء أعز من كل عزيز أغثني يا غياث المستغيثين بفضلك وجودك وكرمك ومد عمرنا وهب لنا من لدنك عمرا بالعافية يا ذا الجلال والإكرام

اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. دعاء دخول شهر شوال اللهم ربنا لك الحمد أن بلغتنا رمضان وأعنتنا علي صيامه وقيامه، اللهم تقبله منا واجعلنا بعده خيرًا مما كنا فيه يا رب العالمين اللهم تقبل منا صالح الأعمال خالصة لوجهك الكريم.

اللَّهُم لَكَ أسْلَمْتُ وبِكَ آمنْتُ، وعليكَ توَكَّلْتُ، وإلَيكَ أنَبْتُ، وبِكَ خاصَمْتُ دعاء للميت في شهر شوال اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي.

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

أدعية مستحبة في شوال

اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.

اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي.

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

أدعية جميلة جدًا في شوال

اللهم ربنا لك الحمد أن بلغتنا رمضان وأعنتنا علي صيامه وقيامه ، اللهم تقبله منا واجعلنا بعده خيرا مما كنا فيه يا رب العالمين.

اللهم تقبل منا صالح الأعمال خالصة لوجهك الكريم. اللَّهُم لَكَ أسْلَمْتُ وبِكَ آمنْتُ، وعليكَ توَكَّلْتُ، وإلَيكَ أنَبْتُ، وبِكَ خاصَمْتُ.

اللَّهمَّ أعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لا إلَه إلاَّ أنْتَ أنْ تُضِلَّنِي أنْت الْحيُّ الَّذي لاَ تمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يمُوتُونَ.

اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كثِيرًا، وَلا يَغْفِر الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِر لي مغْفِرَةً مِن عِنْدِكَ، وَارحَمْني، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفور الرَّحِيم.

اللهم أنر قلوبنا بالقرآن واجعل صدورنا مضيئة بذكرك يا رب العالمين ووفقنا لطاعتك وعبادتك كما ينبغي.

دعاء صيام 6 شوال

اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.

اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي.

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.