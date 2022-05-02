الاحتلال يمنع الصحفيين من تغطية خطبة العيد في الحرم الإبراهيمي

منعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين 2/5/2022، الصحفيين من دخول الحرم الإبراهيمي الشريف بمعداتهم وكاميراتهم، لتغطية خطبة عيد الفطر المبارك.

ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات بيت عوا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أسيرا محررا من بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، ومنعت الصحفيين من تغطية خطبة عيد الفطر من الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مرشد محمد زعاقيق (47 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت نجلي زعاقيق مجدي ومهدي الأسبوع الماضي، وجميعهم أسرى محررون.