بالصور الجهاد تقيم صلاة العيد بمسجد الشهيد نبيل عابد بالعراء شرق مدينة غزة

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الجهاد تقيم صلاة العيد بمسجد الشهيد نبيل عابد بالعراء شرق مدينة غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:06 ص
02 مايو 2022
الجهاد تقيم صلاة العيد بمسجد الشهيد نبيل عابد بالعراء شرق مدينة غزة
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