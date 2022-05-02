بالصور الجهاد تقيم صلاة العيد بمسجد الشهيد نبيل عابد بالعراء شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:06 ص
02 مايو 2022
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الجهاد تقيم صلاة العيد بمسجد الشهيد نبيل عابد بالعراء شرق مدينة غزة

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