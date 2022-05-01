برشلونة يعلن عودة فاتي أمام مايوركا

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة ريال مايوركا في الجولة 34 من الدوري الإسباني.



وشهدت اختيارات تشافي غياب كل من: سيرجينو دست - أوسكار مينجويزا - مارتن برايثوايت - بيدري - سيرجي روبرتو، بينما عاد كل من أنسو فاتي وصامويل أومتيتي.

وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي:



شتيجن - بيكيه - أراوخو - بوسكيتس - بويج - ديمبلي - ألفيس - ديباي - فاتي - تراوري - نيتو - لينجليت - لوك دي يونج - جوردي ألبا - فرينكي دي يونج - فيران توريس - أومتيتي - جارسيا - أوباميانج - جافي - تيناس.



وينافس البارسا على حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما حسم ريال مدريد اللقب أمس السبت بالتغلب على إسبانيول (4-0).



ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ63 نقطة، بينما يقبع ريال مايوركا في المركز السادس عشر بـ32 نقطة.