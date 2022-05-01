أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 1 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال يقدم لكم أسعار الذهب في السعودية بمختلف العيارات، وهو يبحث عنه الكثير من المتابعين من التجار والمقبلين على الزواج؛ لذلك قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 1 مايو 2022

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم

صعدت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات، اليوم الأحد 1 مايو/آيار 2022، رغم استمرار غلق الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 1 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، إلى نحو 228.86 ريال (61.02 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية اليوم، إلى نحو 200.26 ريال (53.39 دولار).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 1 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، إلى نحو 171.65 ريال (45.77 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي بداية تعاملات اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 133.5 ريال (35.59 دولار).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 1 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السعودية

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، خلال التعاملات المبكرة، ارتفاعًا إلى مستوى 7118 ريالا (1898 دولارًا)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 1.602 ألف ريال (427.15 دولار).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 1 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميا،أغلقت عقود الذهب الفورية تعاملات الجمعة الماضية عند 1897.28 دولار للأونصة، بزيادة 0.14% أو 2.56 دولار.