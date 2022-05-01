استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 مايو 2022

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب في مصر وبمختلف العيارات المتداولة في الأسواق، وبعد كثرة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث، وهو يهم الكثير من التجار والمقبلين على الزواج، لذلك قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 مايو 2022

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم

واستقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات، اليوم الأحد 1 مايو 2022، مع استمرار غلق الأسواق العالمية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، خلال التعاملات الصباحية، نحو 1128 جنيهًا (61.02 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، عند 987.03 جنيه (53.39 دولار)، وفق ما أورد موقع "أسعار الذهب اليوم".

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، إلى نحو 846.02 جنيه (45.77 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي بداية تعاملات اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 658 جنيهًا (35.59 دولار)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 564 جنيهًا (30.51 دولار)، فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 9 عند نحو 423 جنيهًا (22.88 دولار).

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات المبكرة، استقرارا عند مستوى 35081 جنيهًا (1898 دولارًا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 7896 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميا، أغلقت عقود الذهب الفورية تعاملات يوم الجمعة الماضية عند 1897.28 دولار للأونصة، بزيادة 0.14% أو 2.56 دولار.