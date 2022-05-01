أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 1 مايو 2022، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية باستمرار أسعار الذهب في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الذهب في لبنان حيث يهم شريحة كبيرة من الناس من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 1 مايو 2022

استقرار أسعار الذهب في لبنان اليوم

استقرت أسعار الذهب في لبنان، خلال تعاملات، اليوم الأحد 1 مايو/آيار 2022، مع استمرار غلق الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 1 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في لبنان

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، خلال التعاملات الصباحية، عند نحو 92.351 ألف ليرة (61.02 دولار).

واستقرت أسعار الذهب وسط صعود سعر الليرة اليوم مقابل الدولار، وافتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد 1 مايو/ أيار، ما بين 26600 ليرة لبنانية للشراء، و26650 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وكان دولار السوق السوداء قد تراوح يوم أمس ما بين 26800 ليرة لبنانية و26750 ليرة لبنانية.

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 1 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في لبنان اليوم ، نحو 80.809 ألف ليرة (53.39 دولار)، وهو نفس سعر أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، عند نحو 69.264 ألف ليرة (45.77 دولار).

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 1 مايو 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال التعاملات الصباحية اليوم في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 53.872 ألف ليرة (35.59 دولار).

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 1 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان، خلال التعاملات الصباحية ، استقرارا عند مستوى 2.872 مليون ليرة (1898 دولارًا).

أما سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 646.471 ألف ليرة (427.15 دولار).

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 1 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميا، أغلقت عقود الذهب الفورية تعاملات يوم الجمعة الماضية عند 1897.28 دولار للأونصة، بزيادة 0.14% أو 2.56 دولار.