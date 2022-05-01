الاحتلال يُجري مسحًا هندسيًا لمنزلي منفذي عملية مستوطنة "أرئيل"

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأحد 30 ابريل 2022، أن قوات "الجيش والشاباك قاما بمسح هندسي لمنزلي منفذي عملية مستوطنة أريئل" والتي قتل على إثرها حارس المستوطنة مساء الجمعة.

هذه وتتبع سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" سياسة هدم منازل منفذي العمليات الفدائية في فلسطين، في محاولة لثني الفلسطينيين عن مواجهتهم والدفاع عن أرضهم.

وأعلنت وسائل اعلام عبرية مساء الجمعة الماضية، عن مقتل "حارس أمن" في عملية إطلاق نار وقعت قرب مدخل مستوطنة أرئيل القريبة من محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

و أكدت القناة العبرية الـ 13 أن حارس الأمن الذي أصيب في عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة أرئيل ، تم نقله الى أحد المستشفيات القريبة ، الا ان الطواقم الطبية فشلت في انقاذ حياته.