بالفيديو شاهد: احتفالات لاعبي ريال مدريد باللقب الـ 35 للدوري الإسباني

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:43 ص
01 مايو 2022
احتفال ريال مدريد بلقب الدوري 2022.jfif
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توج ريال مدريد بلقب بطل الدوري الإسباني للمرة الـ 35 في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه إسبانيول برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 34 من "الليغا".

واحتفل لاعبو ريال مدريد باللقب في ملعب: سانتياغو برنابيو"، بعد تسلم الظهير البرازيلي مارسيلو الكأس باعتباره قائدا للفريق.

وارتدى لاعبو الفريق الملكي بقيادة المدير الفني الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، قمصانا وقبعات تحمل الرقم 35، في إشارة إلى عدد مرات فوز "الميرينغي" بلقب بطل الدوري الإسباني "لا ليغا".

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