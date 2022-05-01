محدث بالفيديو: إصابة جندي "إسرائيلي" بجراح خطيرة إثر عملية دهس قرب "اللد" المحتلة

أصيب مساء اليوم السبت 30 ابريل 2022، جندي "إسرائيلي" بعملية دهس في مستوطنة "شوهام" قرب مدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل.

وادعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن جيش الاحتلال أعلن عن إصابة أحد عناصره بجروح خطيرة جرّاء دهسه في مستوطنة "شوهام" قرب اللد.

وقال الجيش: أنه يجري البحث عن منفذ عملية الدهس، الذي سيطر على مركبة للمستوطنين.

من جانبه، أضاف "يوسي يهوشع" المحلل العسكري في "يديعوت أحرنوت": سارعت الشرطة بالقول بأن الحادث في منطقة "شوهام" هو جنائي- لكن الحديث يدور عن شخص من فلسطينيي الداخل قام بسرقة مركبة ومن ثم دهس شرطي حالته حتى الآن تصنف بالخطيرة"، على حد قوله.

وتابع: "يبدو كما ولو أن الشرطة تحاول التغطية على حدث قومي (عملية) متدحرج". على حد وصفه.

هذا، وقُتل جندي "إسرائيلي"، مساء أمس الجمعة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "أرئيل" قرب سلفيت شمال الضفة المحتلة.

يتبع..