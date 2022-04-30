قيادات الحركة الإسلامية ضد منصور عباس: لا مصلحة لنا في المناكفة مع حماس

نقلت القناة 12 العبرية، مساء اليوم السبت، انتقاد مسؤولون وأعضاء كبار في الحركة الإسلامية بشدة لرد منصور عباس رئيس حزب "راعم" على يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

ويُشار إلى أنه كان عباس في مقابلة صحفية، مساء اليوم، رفض تصريجات السنوار الذي وصف مشاركة الحزب في ائتلاف حكومة الاحتلال بـ “خيانة لا تغتفر “.



وقال المسؤولون :"إنه كان يجب أن لا يتم الرد على السنوار، فلم تكن هناك حاجة للرد على تصريحات السنوار، ولا مصلحة لنا في المناكفة مع حماس".

جدير ذكره أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار قد هاجم عباس مباشرة في خطاب قال فيه: “حقيقة أنك تمنح شبكة أمان لحكومة تضر الأقصى جريمة”.