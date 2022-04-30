بالصور اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال غرب سلفيت

اندلعت مواجهات عنيفة، مساء اليوم السبت، مع قوات الاحتلال داخل بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنه اندلعت مواجهات في بلدة قراوة بني حسان في سلفيت في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة؛ بهدف البحث عن منفذي عملية "أريئيل".

وأوضحت المصادر، بتواجد مكثف لقوات الاحتلال أمام مدخل سلفيت الشمالي أثناء مسيرة للمستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال والد منفذ عملية سلفيت يحيى مرعي من بلدة قراوة بني حسان، كما اغلقت قوات الاحتلال مدخل سلفيت الرئيس خلال مظاهرة للمستوطنين".

وكانت زعمت مصادر عبرية: " باعتقال منفذا عمــلــية "أريئيل"، وهما من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت وأحدهما ينتمي لحركة حـــمــــاس، واعتقلا من منزليهما، وانه كان بحوزتهما سلاح كارلو عدد 2".











