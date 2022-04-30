7 تحذيرات من الدفاع المدني الفلسطيني خلال عطلة عيد الفطر 2022

أصدر جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم السبت، سبعة تحذيرات للمواطنين يترتب اتباعها خلال عطلة عيد الفطر السعيد 2022، تجنبًا لحدوث أي كوارث.

ودعا الدفاع المدني، إلى ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر للسائقين وخاصة على الطرقات الخارجية وأثناء التنقل من محافظة إلى أخرى.

وحث على ضرورة مراقبة الأطفال على مدار الساعة وعدم السماح لهم بشراء العاب لا تناسب فئاتهم العمرية، وعدم السماح للأطفال بممارسة الهوايات والألعاب التي تشكل خطراً عليهم كـ شراء الألعاب ذات الحواف الحادة أو بنادق الخرز أو المفرقعات النارية.

كما حث على مراقبة الأطفال أثناء اصطحابهم إلى المدن الترفيهية واختيار الألعاب التي تتناسب مع فئاتهم العمرية.

وطالب الدفاع المدني، من المواطنين باختيار أماكن التنزه الآمنة والابتعاد عن إشعال النيران بالقرب من الأشجار والعمل على إخمادها بعد عمليات الشواء، وضرورة مراقبة الأطفال خلال وجودهم في برك السباحة سواء بالمسابح العامة أو تلك الموجودة في بالمنازل المستأجرة "الفلل" .

وأكدت ضرورة تجنب الحمل الزائد لتفادي انقطاع التيار الكهربائي وخاصة في حالة استخدام المصاعد في الابنية السكنية والمجمعات التجارية.

وأشار الدفاع، إلى أن مختصي الوقاية والسلامة العامة بالدفاع المدني سيكثفون من جولاتهم على الأماكن الترفيهية وأماكن تجمعات المواطنين خلال عطلة العيد .