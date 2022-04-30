سعر الدولار اليوم السبت في مصر عند الصرافين..سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في هذه المقالة سعر الدولار اليوم الخميس في مصر عند الصرافين، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم السبت في مصر عند الصرافين

استقر سعر الدولار اليوم في مصر، صباح السبت 30 أبريل/نيسان 2022، على شاشات البنك المركزي، والبنوك الحكومية والخاصة.

وتدخل البنوك في مصر إجازة ابتداء من الأحد 1 مايو وحتى الخميس 5 مايو بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر، بجانب الإجازة الأسبوعية (الجمعة والسبت).

سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري اليوم، عند 18.44 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي لم يتغير سعر الدولار، ليبقى عند 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكرر نفس السعر.

كما استقر سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) عند نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرالسوق السوداء

كم سعر الدولار اليوم في مصر

وبقي متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، عند 19.33 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

وظل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)، عند 19.32 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكرر نفس السعر بذات الانخفاض.

سعر صرف الدولار اليوم في سوق السوداء

وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، ظل سعر اليورو عند 19.32 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، 22.91 جنيه للشراء، و23.03 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) بقى سعر الريال السعودي، عند نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكرر نفس السعر.

كما لم يتغير سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، مسجلًا 4.90 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 60.05 جنيه للشراء، و60.41 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

الدولار في مصر اليوم