أسعار الذهب اليوم في فلسطين

تشهد أسعار الذهب اليوم السبت 30/4/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية، رغم استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الدولار الأمريكي.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 203.91 شيكل $61.02

سعر الذهب عيار 22 186.92 شيكل $55.93

اسعار الذهب عيار 21 178.42 شيكل $53.39

اسعار الذهب عيار 18 152.93 شيكل $45.77

سعر الذهب عيار 14 118.95 شيكل $35.59

سعر الذهب عيار 12 101.95 شيكل $30.51

اسعار أوقية الذهب 6,342 شيكل $1,898

اسعار جنيه الذهب 1,427 شيكل $427.15

اسعار كيلو الذهب 203,908 شيكل $61,019

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

29 إبريل 203.93 178.44 152.95 118.96 101.96

28 إبريل 201.98 176.74 151.49 117.82 100.99

27 إبريل 200.73 175.64 150.55 117.09 100.37

26 إبريل 201.45 176.27 151.09 117.51 100.72

25 إبريل 201.22 176.07 150.92 117.38 100.61

24 إبريل 203.21 177.81 152.41 118.54 101.60

23 إبريل 203.20 177.81 152.40 118.53 101.60

22 إبريل 203.22 177.82 152.42 118.55 101.61

21 إبريل 203.65 178.20 152.74 118.80 101.83

20 إبريل 202.76 177.42 152.07 118.28 101.38