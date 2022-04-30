موعد صلاة عيد الفطر 2022 في فلسطين، يومان فقط وفق المراصد الفلكية على انتهاء شهر رمضان المبارك 2022، والبدء بإحياء طقوس أول أيام عيد الفطر السعيد، هذا الشهر العظيم استثمره المسلمون على أكمل وجه، فهو يعد من أعظم شهور السنة، وخاصة عند إحياء العشر الأواخر من الشهر المبارك، سعيا لإحياء ليلة القدر والتي تعد خير من ألف شهر، أي تعادل أكثر من 83 عاما متتاليا من الأعمال الصالحة والتقرب من الله سبحانه وتعالى.

موعد صلاة العيد 2022 في فلسطين

ويهتم جميع المسلمون في مختلف أنحاء العالم للبحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في فلسطين، فهم يؤدون هذه الصلاة احياء لسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أقل من يومين ويحل علينا عيد الفطر السعيد، وهو يعتبر من أهم المناسبات التي يحتفل بها المسلمون في كل مكان، فالمسلمون يستقبلون هذه العيد بالتهاني والأناشيد، وتبادل الزيارات، كما إنهم يحيون طقوسا تختص لهذه الأيام المباركة، هذه الأسباب تدفع فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، للبحث والتحري من الجهات المختصة عن موعد صلاة العيد 2022 في فلسطين، ونشرها عبر الموقع الإلكتروني، لتسنى لجميع المسلمين الاطلاع عليها.

موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين

ويجتهد الملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم، للاطلاع على موعد صلاة العيد في فلسطين، بشكل خاص، وفي العالم على وجه العموم، فهم يحرصون على أداء صلاة العيد، فهي من السنن المؤكدة الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالفرحة والسعادة تتجسد على وجوه وقلوب المصلين، لأنهم يحيون سنة عظيمة نقلا عن رسولنا الكريم، فتجد المساجد ممتلئة بالمصلين، وأحيانا يتم الصلاة في العراء.

متى صلاة عيد الفطر

ويتساءل الفلسطينيون بشكل خاص عن متى صلاة عيد الفطر، إذ إن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، دعا قبل قليل المواطنين إلى مراقبة هلال شهر شوال، بعد غروب شمس اليوم السبت المقبل، 29 رمضان 1443 هـ، الموافق 30 نيسان 2022، وحث على كل من يرى الهلال أن يراجع مكتب دار الإفتاء الفلسطينية الكائن في القدس الشريف، أو أقرب دائرة إفتاء إلى منطقته، ليدلي بشهادته.

أي ساعة صلاة عيد الفطر 2022

وتختلف مواعيد صلاة عيد الفطر في فلسطين، سواء في قطاع غزة، أو القدس والضفة المحتلتين، إذ تختلف كل منطقة عن الأخرى دقيقة واحدة فقط على أقصى تقدير، كوننا نعيش في بقعة جغرافية واحدة، ووفق المفتي العام لفلسطين، فإن صلاة العيد في قطاع غزة الساعة 6:13 صباحا، وفي مدينة القدس الساعة 6:14 صباحا، ورام الله – الضفة الغربية الساعة 6:15 صباحا.