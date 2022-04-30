الفيفا : أكثر من 23 مليون طلب لتذاكر مونديال قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الجمعة، أن هناك 23.5 مليون طلب لتذاكر كأس العالم 2022 المرتقبة في قطر، في آخر فترة مبيعات سحب الاختيار العشوائي التي انتهت الخميس.

وأشار الـ"فيفا" في بيان إلى أن "الأرجنتين، والبرازيل، وإنجلترا، وفرنسا، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تقدما بالطلبات".

وأضاف أن من بين المباريات التي استقطبت أكثر المشجعين، مباريات الأرجنتين ضد المكسيك، ومباراة السعودية وبولندا، إضافة إلى مواجهة إنجلترا والولايات المتحدة، والمباراة النهائية التي ستقام في 18 ديسمبر المقبل.

وكان الـ"فيفا" أشار بداية الشهر الحالي، بعد إجراء القرعة النهائية للمجموعات، إلى أنه سيتم إخطار أصحاب الطلبات الناجحة كليا أو جزئيا بنتيجة طلباتهم في موعد أدناه 31 مايو المقبل، كما سيتم تزويدهم بالخطوات التي ينبغي اتباعها والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر المخصصة.

وأعلن الـ"فيفا" نهاية مارس أنه تم بيع أكثر من 800 ألف تذكرة في مرحلة المبيعات الافتتاحية.

وكان الاتحاد الدولي للعبة حدد أسعارا تشجيعية مخفضة للتذاكر، تصل إلى ما يقارب 11 دولارا للسكان والمقيمين في قطر، فيما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولارا، غير أن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات.

وتتميز قطر، التي تستضيف بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين النهائيات العالمية الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي، بقرب المسافات بين ملاعب المباريات، ما يتيح سهولة التنقل للمشجعين وحضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد.