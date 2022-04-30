ريال مدريد يتحرك لمعاقبة بيل

أثار الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، الجدل حوله مجددا قبل يوم واحد من مواجهة إسبانيول، ضمن منافسات الدوري الإسباني.



واستبعد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاعبه الويلزي من قائمة الفريق الملكي لمباراة الغد، بداعي معاناته من إنزعاجات في الظهر.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن النادي الملكي يفكر في معاقبة بيل، حيث يشعر المسؤولون بأن اللاعب يتهرب من المشاركة مع الفريق، مثلما حدث قبل الكلاسيكو الماضي ضد برشلونة.



وحال ثبوت ادعاء بيل إصابته، فإن النادي سيقوم بتغريمه 400 ألف يورو، وذلك قبل نحو شهرين على انتهاء تعاقده.



وخرج بيل من حسابات أنشيلوتي هذا الموسم، وهو ما جعله يشارك في 7 مباريات فقط تحت قيادته بمجموع 290 دقيقة، مكتفيا بتسجيل هدف واحد في أغسطس/آب الماضي.



ومن المتوقع رحيل بيل عن نادي العاصمة الإسبانية نهائيا هذا الصيف، بعدما فشل في الحصول على فرصة اللعب بانتظام بالمواسم القليلة الماضية.