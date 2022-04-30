استمرار البحث عن منفذ عملية "أرئيل".. الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات بقلقيلية

استولت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت 30 ابريل 2022، على تسجيلات كاميرات مراقبة من بلدات كفر ثلث وسنيريا وبيت أمين قضاء قلقيلية في الضفة المحتلة، وذلك تزامناً مع استمرار عمليات البحث عن منفذي عملية "أرئيل"، والتي أدت إلى مقتل مستوطن، وإصابة آخر.

وأعلنت وسائل اعلام عبرية مساء أمس الجمعة، عن مقتل "حارس أمن" في عملية إطلاق نار وقعت قرب مدخل مستوطنة أرئيل القريبة من محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت القناة العبرية الـ 13 أن حارس الأمن الذي أصيب في عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة "أرئيل"، تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة، إلا ان الطواقم الطبية فشلت في انقاذ حياته.