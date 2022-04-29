يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 30 ابريل 2022، حيث قفز سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى مستوى 3870 ليرة للشراء، و3905 ليرات للبيع، مقابل 3855 ليرة للشراء، و3890 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس.

وارتفع سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 15 ليرة خلال الساعات الماضية (أي بنسبة تقارب 0.39%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 3870، وسعر مبيع يبلغ 3905 ليرة للدولار الواحد. بمدى يومي بين 3890 و 3905 ليرة.

وفي مدينة حلب ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 15 ليرة عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 0.39%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 3865، وسعر مبيع يبلغ 3900 ليرة سورية للدولار الواحد. بمدى يومي بين 3885 و 3900 ليرة.

وبالنسبة إلى إدلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 25 ليرة عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 0.64%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 3875، وسعر مبيع يبلغ 3915 ليرة سورية للدولار الواحد. بمدى يومي بين 3865 و 3915 ليرة.