ولاية كولورادو تسجل أول إصابة بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة

أعلن مسؤولون في ولاية كولورادو الأمريكية، تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور، وهي أول حالة مؤكدة معروفة في الولايات المتحدة منذ بدء التفشي الدولي الحالي للفيروس.

وأوضح مسؤولو الصحة بالولاية، أن الخطر على المواطنين منخفض، حيث أن انتقال فيروس إنفلونزا الطيور H5N1 من شخص لآخر أمر نادر الحدوث.

وأشارت وزارة الصحة العامة في كولورادو، إلى أن الرجل المصاب كان يعمل في مزرعة دواجن تجارية في مقاطعة مونتروز، وكان على اتصال بالطيور المصابة.

وتم تأكيد إصابته في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد اختبار مسحة الأنف من قبل مركز السيطرة على الأمراض.

والرجل المصاب، لا يعاني من أعراض إلا أنه أبلغ فقط عن الشعور بالإرهاق، وهو حاليا في الحجر الصحي إلى حين تعافيه.