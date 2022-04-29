نادي الأسير: إنهاء عزل 52 معتقلا من معتقلي الجبهة الشعبية

أكد نادي الأسير، اليوم الجمعة، أن جهودا بين معتقلي حركتي "فتح" و "الجبهة الشعبية"، في عدة معتقلات أدت إلى عقد "حوارات" مع إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء عزل معتقلي "الشعبية" والبالغ عددهم 52 معتقلا.

وكانت إدارة معتقل "عوفر" نقلت 52 معتقلا من الجبهة الشعبية إلى الزنازين بعد احتجاجهم على تجديد الاعتقال الإداري للمناضل بشير الخيري (80 عاما).

وقال النادي إن مطلب المعتقلين الأساس في الحوارات التي تجري يتمثل بالإفراج عن المناضل الخيري والذي يتعرض لمساومة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري، مقابل اعترافه بالتهم الموجه إليه.

وأوضح نادي الأسير أن المعتقلين أمهلوا سلطات الاحتلال حتى الثلاثاء المقبل، وفي حال لم تستجب لمطلبهم، سينضم معتقلو "فتح" إلى الخطوات النضالية التي سينفذها معتقلو "الجبهة الشعبية".

يذكر أن المعتقل بشير الخيري واجه الاعتقال منذ عام 1968، وأمضى ما مجموعه 17 عاما في الاعتقال، وتعرض للإبعاد، وللحرمان من السفر لفترات طويلة.