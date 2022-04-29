"الصحة الإسرائيلية": 2640 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت وزارة "الصحة الإسرائيلية"، اليوم الجمعة، بإصابة نحو 2640 شخص بفيروس كورونا، خلال يوم أمس الخميس.

وأوضحت الصحة "الإسرائيلية"، أنه يرقد في المستشفيات حاليا 536 مريضا بكورونا، حالة 199 منهم وُصفت بالخطيرة، وبينهم 69 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي.

ويُشار إلى أنه بقيت حصيلة الوفيات بكورونا دون تغيير في اليومين الماضيين، فيما بلغت 10,695 وفاة منذ بداية الجائحة.

ولفتت الوزارة إلى أنه بلغ عدد مرضى كورونا حالياً 24,620 شخصاً، حالة غالبيتهم العظمى طفيفة، فيما يتواجد 30,508 أشخاص في حجر صحي.

وكانت أعلنت صحة الاحتلال، مساء الإثنين الماضي، عن تشخيص ثلاث إصابات بطفرة جديدة من فيروس كورونا، لعائدين من الخارج، إثر وصولهم إلى البلاد عبر مطار "بن غوريون".

وأفادت الوزارة، بأن الإصابات الجديدة تحمل السلالة الفرعية BA4 من المتحورة أوميكرون الأصلية (BA1)، التي تنتشر في جنوب أفريقيا وتسببت بانتشار واسع للوباء.

وأشارت الوزارة إلى أن أحد المصابين عاد مؤخرا من جنوب أفريقيا في حين عاد الثاني من سنغافورة والثالث من إيطاليا.