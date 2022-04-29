ليفربول يحسم مصير مدربه كلوب

حسم فريق ليفربول الإنجليزي، مصير مدربه الألماني يورغن كلوب، بتمديد عقده بشكل رسمي ليواصل قيادته للفريق لغاية عام 2026.

وقال الموقع الرسمي لليفربول :"أن كلوب مستمر لما بعد نهاية عقده السابق، والذي كان ينتهي في 2024، موضحاً أن كلوب جدد عقده لمدة عامين إضافيين".

وبدوره قال كلوب :"هناك الكثير من الكلمات التي يمكن استخدامها لوصف شعوري من سعادة وتواضع وفخر".

وأضاف كلوب :"عرفت الأمر بصورة أفضل عقب وصولي، والآن أعلم ذلك أفضل من أي وقت مضى".

وتابع :"يجب أن يكون كل طرف يناسب الآخر، كان ذلك الشعور هو ما جلبني في البداية إلى هنا، والسبب وراء تجديد تعاقدي".

وأردف كلوب قائلاً :"التجديد الحالي مختلف بسبب مدة البقاء معًا، كنت بحاجة لمعرفة هل من المناسب لليفربول استمراري لفترة أطول، وبفضل المساعدين بيب ليندرز وبيتي كراويتز، توصلنا إلى استنتاج بأن الإجابة نعم".