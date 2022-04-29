الجهاد تنظم وقفة للأسيرين عواودة وريان في ساحات الأقصى

نظمت حركة الجهاد الإسلامي، مساء أمس الخميس، وقفة تضامنية مع الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، بعد أداء صلاة التراويح، أمس، في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وشارك في الوقفة، أبناء وأنصار حركة الجهاد الإسلامي إلى جانب جماهير شعبنا والمرابطين في ساحات وباحات المسجد الأقصى، وذلك إسناداً ودعماً للأسيرين خليل عواودة ورائد ريان المضربين عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.

وهتف المشاركون بشعارات الدعم للأسرى والوقوف إلى جانبهم، والمطالبة بضرورة التضامن معهم، مرددين هتافات ضد الاحتلال، والتأييد للمقاومة وقادتها واستمرار العمليات البطولية داخل الأراضي المحتلة.

كما استحضر المشاركون في هتافاتهم، الشهيد القائد جميل العموري مفجر ثورة الاشتباكات المسلحة في الضفة الغربية المحتلة.

جدير ذكره أن الأسير خليل عواودة (41 عاماً) من مدينة الخليل، مضرب عن الطعام منذ 3-3-2022م، بينما الأسير رائد ريان (27 عاماً) من القدس، قد أعلن الإضراب عن الطعام في 6-4-2022م، وذلك رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الأسرى.