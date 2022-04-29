بالصور 13 إصابة خلال اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى المبارك

أفاد الهلال الأحمر، صباح اليوم الجمعة، بوقوع 13 إصابة خلال اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وقال الهلال الأحمر :"إن وقوات الاحتلال تمنع طواقم الاسعاف من الدخول للمسجد الأقصى لإسعاف المصابين".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فتحت أبواب المصلى القبلي لخروج المصلين بعد حصار لساعات.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المسجد الأقصى، فجر اليوم، وحاصرت المصلين في المصلى القبلي وسط إطلاق النار وقنابل الصوت تجاههم، ومنعت خروجهم منه وإسعاف المصابين.

وأشارت المصادر، إلى أن أعداد كبيرة من القوات الخاصة وعناصر الاحتلال لا تزال تتمركز في بعض باحات المسجد الأقصى.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال انسحب من المسجد الأقصى المبارك بعد اعتداءها على المصلين فيه لساعات .







