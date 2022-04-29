حالة الطقس: ارتفاع كبير على درجات الحرارة اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 29-4-2022، أن يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو حاراً الى شديد الحرارة، والحرارة ستتخطى حاجز 32 مئوية في أعالي المناطق الجبلية وأكثر من 35 مئوية في المناطق السهلية وعند بداية الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

السبت: 30-4-2022

يطرأ اليوم إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويصبح الجو حاراً الى شديد الحرارة نهاراً خاصة في المناطق الغورية والمنخفضة. مساءاً يصبح الجو منعشاً ولطيفاً خاصة في الجبال. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأحد: 1-5-2022

يطرأ اليوم إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتعود الأجواء الربيعية اللطيفة والمعتدلة نهاراً ومائلة للبرودة ومنعشة في ساعات الليل والفجر الباكر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الإثنين: 2-5-2022

يطرأ إرتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو حاراً نسبياً الى حار في كافة المناطق والمواقع بما في ذلك الجبلية منها نهاراً، في المناطق الغورية التي قد تصل الى حاجز الاربعين مئوية. الرياح تكون غربية الى حنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الثلاثاء: 3-5-2022

يطرأ إرتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو حاراً نسبياً في كافة المناطق والمواقع بما في ذلك الجبلية منها نهاراً، لكن المناطق الغورية ستسجل حرارة عند نهاية الثلاثينيات مئوية وجو حار للغاية. الرياح تكون غربية الى حنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.