أسعار الخضروات والدجاج في الأسواق الغزية اليوم الجمعة 29-4-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:59 ص
29 ابريل 2022
خضروات- خضار- أسواق.jfif
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شهدت العديد من أسعار الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 29-4-2022، استقراراً على أسعار بعض الأصناف، فيما ارتفع سعر البندورة، وبالمقابل واصل ثبات سعر الدجاج،  وانخفض سعر البيض.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق، كما يلي:

الرقم    الصنف               السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 2.5
2 خيار 2
3 بصل 1.7
4 كوسا 2
5 باذنجان 2.5
6 فلفل 4
7 جزر 1.7
8 ثوم 5
9 ملفوف 3
10 زهرة 4
11 قرع 7
12 ليمون 1.7
13 ملوخية 2.5
14 فصوليا 6
15 بيض 11
16 دجاج 13
17 لحمة 35
18 بطاطا 1.7

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