أسعار الخضروات والدجاج في الأسواق الغزية اليوم الجمعة 29-4-2022

شهدت العديد من أسعار الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 29-4-2022، استقراراً على أسعار بعض الأصناف، فيما ارتفع سعر البندورة، وبالمقابل واصل ثبات سعر الدجاج، وانخفض سعر البيض.
وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق، كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|2.5
|2
|خيار
|2
|3
|بصل
|1.7
|4
|كوسا
|2
|5
|باذنجان
|2.5
|6
|فلفل
|4
|7
|جزر
|1.7
|8
|ثوم
|5
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|4
|11
|قرع
|7
|12
|ليمون
|1.7
|13
|ملوخية
|2.5
|14
|فصوليا
|6
|15
|بيض
|11
|16
|دجاج
|13
|17
|لحمة
|35
|18
|بطاطا
|1.7