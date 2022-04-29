أسعار الخضروات والدجاج في الأسواق الغزية اليوم الجمعة 29-4-2022

شهدت العديد من أسعار الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 29-4-2022، استقراراً على أسعار بعض الأصناف، فيما ارتفع سعر البندورة، وبالمقابل واصل ثبات سعر الدجاج، وانخفض سعر البيض.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق، كما يلي: