احتفال مركزي بغزة يتخلله كلمات مهمة أبرزها للقائد النخالة وقائد حرس الثورة الإسلامية

تنظم اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي اليوم الخميس 28/4/2022، احتفالاً مركزياً بمناسبة يوم القدس العالمي.

وسيتحدث خلال الاحتفال الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة، فيما سيتحدث مرة اللواء حسين سلامي قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران لأول مرة في خطاب جماهيري في فلسطين.

كما سيتحدث عضو المكتب السياسي في حركة حماس القيادي روحي مشتهى.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان تكريماً لعوائل شهداء معركة سيف القدس.

تردد استقبال فعالية يوم القدس العالمي الخميس ٢٨-٤ الساعة

الخامسة والنصف مساء

كلين فيد

Satellite: Eutelsat70b

Down Freq : 12513.17V

S/r : 2220

Fec : 3/4