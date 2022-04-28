بالفيديو قوات الاحتلال تُغلق مخارج حاجز بيت لحم وتُعرقل حركة العائدين من الأقصى

أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس 28 ابريل 2022، جميع مخارج حاجز 300 قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، أمام العائدين من الأقصى، بعد أن أحيوا ليلة القدر "ليلة 27 من رمضان 2022".

وقالت مصادر محلية: الاحتلال يغلق جميع المخارج على حاجز 300 قرب بيت لحم أمام العائدين من المسجد الأقصى ويجبرهم على الخروج من بوابة واحدة ضيقة ما تسبب بعدد من حالات الاختناق في صفوفهم".

يشار إلى أن نحو ربع مليون مصل أحيوا، ليلة القدر (ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان)، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس: إن 250 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال على المدينة المقدسة.