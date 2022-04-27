يعد "تيك توك" من بين منصات التواصل الاجتماعي الأسرع نموا، مع أكثر من مليار مستخدم نشط شهريا على مستوى العالم.

وتوجد جميع أنواع مقاطع الفيديو على "تيك توك" بدءا من التحديات إلى بعض الحيل المفيدة في الحياة والمزيد.

وعندما تتصفح مقاطع الفيديو هذه وتنتقل إلى الملف الشخصي لمنشئ المحتوى، فربما تتساءل عما إذا كان بإمكانه معرفة ما إذا كنت شاهدت ملفهم الشخصي أم لا.

هل يمكنك رؤية من شاهد ملفك الشخصي في "تيك توك"؟

اعتاد "تيك توك" السماح لأي شخص بالتحقق مما إذا كان شخص ما شاهد ملفه الشخصي على التطبيق، ولكن هذه الميزة ألغيت في عام 2021 بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

ولحسن الحظ، أعاد "تيك توك" الميزة اعتبارا من مارس 2022.

وعندما يقوم المستخدم بتشغيل هذه الميزة على "تيك توك" سيتمكن من معرفة من شاهد ملفه الشخصي على المنصة.

ولكن هذا يعني أيضا أن الأشخاص الآخرين سيكونون قادرين على معرفة ما إذا كنت شاهدت ملفات التعريف الخاصة بهم.

لذا ضع في اعتبارك ما إذا كنت على استعداد للتخلي عن بعض خصوصية الهاتف الذكي لرؤية مشاهديك.

كيفية تنشيط متتبع عرض ملف تعريف "تيك توك"

قد لا تتمكن من رؤية الميزة بعد، حيث يتم طرح ميزات "تيك توك" تدريجيا، لذلك، تحقق من هاتفك للحصول على التحديثات والتأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من التطبيق.

وإذا كان لديك الإصدار الأحدث، فسترى رسالة منبثقة تطالبك بتشغيل الميزة.

وفي حال عدم ظهور الإخطار، ما عليك سوى التوجه إلى الإعدادات الخاصة بالتطبيق لتشغيلها، ومن الممكن إيقاف تشغيل الميزة مرة أخرى في أي وقت.

ويمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على الميزة:

- افتح ملف التعريف الخاص بك

- اضغط على أيقونة ثلاثة خطوط أفقية في الزاوية العلوية اليمنى

- حدد "الإعدادات والخصوصية" في الجزء السفلي من الشاشة

TikTok

- انقر فوق "الخصوصية"

- مرر لأسفل إلى قسم "الأمان" وانقر على "مشاهدات الملف الشخصي"

- انقر على زر التبديل على يمين "سجل عرض الملف الشخصي" لتشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها