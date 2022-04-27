دعاء مستجاب في ليلة القدر مكتوبًا 2022- أفضل الأدعية للدعاء بليلة القدر في رمضان 1443هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، ادعية مستجابة في ليلة القدر، والتي ينتظرها المسلمون بفارغ الصبر في شهر رمضان المبارك، ليدعوا الله عز وجل للاستجابة إلى دعائهم والتقرب والتضرع له، ولاحظ فريقنا زيادة البحث عبر محركات جوجل عن دعاء مستجاب في ليلة القدر مكتوبًا 2022- أفضل الأدعية للدعاء بليلة القدر في رمضان 1443هـ، لذلك قررنا أن نقدم لكم دعاء مستجاب في ليلة القدر مكتوبًا 2022- أفضل الأدعية للدعاء بليلة القدر في رمضان.

دعاء مستجاب في ليلة القدر مكتوبًا 2022- أفضل الأدعية للدعاء بليلة القدر في رمضان 1443هـ

"اللهم ان كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء واحساني في عليين وإساءتي مغفورة.

اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك و لا تسده عني

وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين

اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله مني وأحسن قبوله وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسعة رحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم تغمدني فيها بسابغ كرمك واجعلني فيها من أوليائك واجعلها لي خيرا من ألف شهر مع عظيم الأجر وكريم الذخر.

اللهم لا تصرفني من هذه الليله إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم اجعلني وأهلي وذريتي والمسلمين جميعا فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك.من النار.

اللهم اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم أسالك في ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها إن تتقبل ما دعوتك به وان تقضي حاجتي يا ارحم الرحمين

دعاء مستجاب في ليلة القدر مكتوبًا 2022- أفضل الأدعية للدعاء بليلة القدر في رمضان 1443هـ

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.

وصلي اللهم على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين

اللهَّم إني أسالك توفيقاً في طريقي

وراحه في نفسي وتيسيراً لأمري،

ربي أعوذ بك من شتات الأمر

ومسّ الضُّر و ضيق الصدر.

دعاء مستجاب في ليلة القدر مكتوبًا 2022- أفضل الأدعية للدعاء بليلة القدر في رمضان 1443هـ

اللهم إني استغفرك من كل ذنب

يعقّب الحسرة و يُورث الندامة

و يرد الدعاء و يحبس الرزق،

ربي إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري اغفره لي

اللهم أكتب لي تغيرا للأفضل في نفسي وحالي

وحقق لي ما اتمنى

ولا تجعلني وجعًا ولا عبئاً لاحد.

اللهُم لا تحّرمني خيَرك بقلةِ شُكري

ولا تخِذلنيّ بقلةِ صَبري

ولا تُحاسِبني بقلةِ إسَتغفاري،

فانتْ الكريمُ الذيّ وسِعت رحَمتك كُل شيء

اللهم اهدنا، اللهم اهدنا،

اللهم اهدنا هداية لا نرتد بعدها ابدا

واسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا

وأنزل علينا رحمتك

دعاء مستجاب في ليلة القدر مكتوبًا 2022- أفضل الأدعية للدعاء بليلة القدر في رمضان 1443هـ





اللهم ما أخشاه أن يكون صعباً هوّنه

وما أخشاه أن يكون عسيراً يسّره

وما أخشاه أن يكون شراً إجعل لي فيه خيراً

ولا تجعلني أخشى سواك

ربي إني استودعتك ادعية فاض بها قلبي فأستجبها لي يا كريم

اللهم بشرني بما يفرحني وانت خير المبشرين

اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف

وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى

اللهم بشرني بما انتظره منك

وانت خير المبشرين

اللهم إني أسألك القبول بين الخلق

وأن تسخرلي ملائكتك

وجنود أرضك وكل من وليته أمري

يا رب استجب لي ما اعجز عن قوله

انت اعلم بكل دعوه تحتبس في قلبي

وﻻ اعرف كيف ارفعها اليك

اللهم انك حسبي و وكيلي

و قوتي و ضعفي ،

دعاء مستجاب في ليلة القدر مكتوبًا 2022- أفضل الأدعية للدعاء بليلة القدر في رمضان 1443هـ





اللهم انك انت جابر كسري

و انت من يطيّب جرحي،

لا تجعل حاجتي بيد احد من خلقك

و اكفني بك.

يا واسع العطاء ندعوك ان تطهرنا من جميع السيئات

و ان ترفعنا عندك اعلى الدرجات

و ان تبلغنا اقصى الغايات

من جميع الخيرات في الحياة و بعد الممات.

اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها،

وخير أعمارنا أواخرها،

وخير أيامنا يوم نلقاك،

اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما تبقى.

ربي لاتجعل أعيننا صغيرة

لا ترى الا الدنيا

ولا تجعل قلوبنا ضيقة لا تفكر الا بالبشر،

اللهم اجعلنا أوسع نظرًا

وأرقى فكرًا نرى الجنة ونعمل لها.

يارب اخشى ان اموت فجأة دون ان ارتب توبه في قلبي..

يارب اغفر لي اذا مت

وسخر لي من يدعوا لي دون ملل

واجعل ما يبقى مني اثرٌ طيّب يترك ابتسامه.

ربي إذا ابتليتني بمعصية

لا تبتليني ذنب المجاهرة بها،

ربي أينما كان الهدى إجعله طريقي

وأينما كان الرضا إجعله رفيقي

وأينما كانت السعادة إجعلها في قلبي،

ربي اجعلني خيراً مما يظنون

واغفرلي ما لا يعلمون،

ربي استودعتك ايامي القادمه

فاكتب لي فيها كل خير

و ادفع عني كل شر و بلاء،

اللهم إني أسألك عيشةً نقية

وميتة سوية ومرداً غير مخز ولا فاضح،

يارب أعطني بقدر نيتي

فاني لا انوي باحدٍ إلا خيرًا

وارزقني اجمل مما اتمنى

واكثر مما اتوقع

وافضل مما أدعو،

ربي بشرني بما يسرني

و كف عني ما يضرني

و ثبت يقيني و ارزقني حلالا يكفيني

و ابعد عني كل شيء يؤذيني

يارب العالمين وصلى الله على سيدنا محمدوعلى اله وصحبه اجمعين.