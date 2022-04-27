أفضل أدعية ليلة القدر ...دعاء ليلة القدر في رمضان 2022، هو أهم ما يبحث عنه المسلمون عبر محركات البحث في شهر رمضان 2022 ، لما لهذه الليلة العظيمة من فضائل خصها بها الله سبحانه وتعالى، ويتضرع المسلمون كافة بالدعاء الى الله املا في ادراك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

دعاء ليلة القدر

سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله "إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها"، قال: قولي "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني".

الرسول علّم السيدة عائشة كيفية الدعاء، فقال لها: يا عائشة عليك بالجوامع والكوامل، قولي "اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم".

وتابع صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدًا.

أفضل الدعاء في ليلة القدر: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني"

من روائع الدعاء في ليلة القدر: