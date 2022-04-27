الأسير عبد الله العارضة يشرع بإضراب عن الطعام احتجاجا على تمديد عزله الانفرادي

ذكرت مهجة القدس، اليوم الأربعاء، أن الأسير المجاهد عبدالله العارضة "الأمير السابق للهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال" يخوض إضرابًا عن الطعام منذ يوم أمس ردًا على قرار سلطات الاحتلال الصهيوني بتمديد عزله الانفرادي لشهرين جديدين.

وأشارت مهجة القدس، في بيان مقتضب، إلى أن العارضة يقبع في العزل منذ 6 سبتمبر 2021 عقب عملية انتزاع الحرية للأسرى الستة من سجن جلبوع.

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الأسير المجاهد عبد الله العارضة بتاريخ 19/08/1999م، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحقه بالسجن (26) عاماً، بتهمة انتمائه وعضويته في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ونشاطاته في خلية عسكرية تابعة لها، ومشاركته في نشاطات عسكرية وإطلاق نار ضد قوات الاحتلال الصهيوني.