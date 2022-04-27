موعد عيد الفطر في تركيا 2022، يبحث المواطنون المسلمون في تركيا عن موعد حلول عيد الفطر السعيد للعام 2022-1443، وخاصة مع اقتراب حلول عيد الفطر، فيشرعون بالتساؤل والاطلاع من الآن عن موعد حلول عيد الفطر المبارك، وخاصة أنها مناسبة سعيدة، تعد من أهم المناسبات الدينية لدى المسلمين على المستوى العالمي، وعلى الرغم من أن المسلمين قلائل في تركيا، فهم يحرصون على احياء طقوس العيد والفرحة بهذه المناسبة السعيدة التي تهم كل مسلم على وجه الأرض.

أول أيام عيد الفطر 2022 في تركيا

يأتي عيد الفطر بعد شهر رمضان المبارك أي بشهر شوال، هذه المقدمة لكل من يتساءل عن موعد عيد الفطر في تركيا 2022، أي أن عيد الفطر يحل على المسلمين بعد 30 يوماً من صيام شهر رمضان المبارك، لهذا تحرص فئات المسلمين في تركيا للبحث أول أيام عيد الفطر 2022 في تركيا، لأنه يعد من أشهر المناسبات الإسلامية التي يحتفل فيها المسلمون، كبارا وصغارا، ونساء ورجالا، بهذا الحدث في اليوم الأول من شهر شوال من كل عام، وهو ما ينشره لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، حتى يتسنى للمسلمين في تركيا معرفة موعد عيد الفطر في ذلك البلد.

عيد الفطر 2022 في تركيا

وفي العادة يشرع المسلمون في كل مكان في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، للبحث عن عيد الفطر 2022 في تركيا، فهم يستقبلون العيد بالتهاني والزيارات، وعمل الكعك والمعمول، وشراء الحلويات لتقديمها للزائرين المهنئين في هذه المناسبة العظيمة، فعيد الفطر، أو كما يسمى العيد الصغير، يعد من أهم المناسبات التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء الكرة الأرضية.

متى عيد الفطر في تركيا

وهذه المناسبة السعيدة لا تهم الكبار من المسلمين فقط، بل تهم الكبار والصغار أيضاً، فيتم في هذه الأيام المباركة، تبادل الزيارات واحياء الطقوس الخاصة، فالأطفال الصغار ينتظرون تلك المناسبة على أحر من الجمر، فهي تعد فرصة ذهبية لهم لجمع النقود من أقاربهم وذويهم، وأشقائهم، وكذلك يخرجون للتنفيس عن أنفسهم في تلك الأيام، لهذا فهم يسألون أيضا عن متى عيد الفطر في تركيا، وذلك وفق التوقعات والمراصد الفلكية.

كم باقي على عيد الفطر 2022 في تركيا

هذا وقد أعلنت الرئاسة أن شهر الصيام رمضان في تركيا يبدأ في 2 أبريل 2022، وينتهي رمضان في 1 مايو 2022، وبهذا يكون أول أيام عيد الفطر المبارك في 2 مايو 2022 الموافق 1 شوال 1443 فلكياً.