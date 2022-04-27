تدهور خطير على وضع الأسير المصاب نور الدين جربوع بعد تبين إصابته بفيروس كورونا

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن تدهوراً صحياً آخر طرأ على وضع الأسير الجريح نور الدين جربوع (27 عاما) من مخيم جنين، وذلك بعد تبين إصابته بفيروس كورونا ليلة أمس، حيث ارتفعت درجة حرارته بشكل كبير وفقد الوعي وعلى إثر ذلك تم نقله لمستشفى كابلان.

وأضافت الهيئة في تقريرها اليوم، بأن الأسير جربوع يعاني من ارتفاع حاد في الحرارة ومشاكل في الأمعاء وهو الآن منوم تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

وحمل رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الجريح جربوع، والذي اعتقل بعد إطلاق النار عليه في مخيم جنين وإصابته بعدة رصاصات، استقرت إحداها في العمود الفقري ما سبب إصابته بشلل نصفي.