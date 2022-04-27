زوارق الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها اتجاه مراكب الصيادين في شمال غزة

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، نيران رشاشتها اتجاه مراكب الصيادين في عرض البحر في شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مراسل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين العاملة غرب منطقة السودانية.

بالمقابل، اعتقلت زوارق الاحتلال، فجر اليوم، ستة صيادين فلسطينيين في بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد اتحاد لجان الصيادين، بأن زوارق الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها صوب قاربي الصيد، وسبحتهما إلى جهة مجهولة، واعتقلت 6 صيادين أثناء عملهما.

وذكر الاتحاد في بيان له، أن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين أثناء إبحارهم شمال بحر مدينة رفح، وهم محمود نبيل البردويل ومحمد اسعيد أبو بطن وخليل أيمن البردويل ومحمد أيمن البردويل ومحمد إبراهيم البردويل وإبراهيم هويشل أبو عدوان.